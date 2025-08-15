СМИ: В бассейне Волги вводят ограничения на вылов рыбы
15 августа 202506:04
В бассейне реки Волга вводят новые ограничения на вылов рыбы, сообщают «Известия».
По данным издания, будет продлен мораторий на ловлю воблы и плотвы. Зимой запретят ловить щуку, а весной — кутума. На протяжении 20 лет в реке нельзя ловить осетровых.
Одной из основных причин исчезновения биоресурсов в Волге называется ее зарегулированность: река превратилась в каскад водохранилищ. Эксперты считают, что шансы на возвращение промысловой рыбы остаются.
Ранее вылов рыбы в России сократился на 8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
