СМИ: В бассейне Волги вводят ограничения на вылов рыбы

По данным издания, будет продлен мораторий на ловлю воблы и плотвы. Зимой запретят ловить щуку, а весной — кутума. На протяжении 20 лет в реке нельзя ловить осетровых.

Одной из основных причин исчезновения биоресурсов в Волге называется ее зарегулированность: река превратилась в каскад водохранилищ. Эксперты считают, что шансы на возвращение промысловой рыбы остаются.

Ранее вылов рыбы в России сократился на 8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

