В России введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Речь идет, в том числе о водителях автотранспорта. Среди нововведений – увеличение интервала между двумя продувами алкотестером – до 25 минут вместо 20. Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В противном случае придется сдавать кровь.

Также в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур.

Ранее Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

