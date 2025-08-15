В России введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение
В России с 1 сентября текущего года заработает новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает ТАСС.
Речь идет, в том числе о водителях автотранспорта. Среди нововведений – увеличение интервала между двумя продувами алкотестером – до 25 минут вместо 20. Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. В противном случае придется сдавать кровь.
Также в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур.
Ранее Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
