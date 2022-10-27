Женскую и мужскую сборные РФ по волейболу отстранили от квалификации на Олимпиаду-2024

Мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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В сообщении говорится, что в квалификации примут участие национальные команды, занимающие в рейтинге сборных Международной федерации волейбола (FIVB) места с первого по 26‑е. Исключение составляют Франция, которая является хозяйкой Игр, а также Россия.

Ранее женские сборные России и Белоруссии по баскетболу были отстранены от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная РоссииОтстранениеОлимпийские ИгрыВолейбол
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