Женскую и мужскую сборные РФ по волейболу отстранили от квалификации на Олимпиаду-2024

В сообщении говорится, что в квалификации примут участие национальные команды, занимающие в рейтинге сборных Международной федерации волейбола (FIVB) места с первого по 26‑е. Исключение составляют Франция, которая является хозяйкой Игр, а также Россия.

Ранее женские сборные России и Белоруссии по баскетболу были отстранены от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

