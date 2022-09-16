«Нас не вернут!»: Губерниев попрощался с двумя Олимпиадами
Главная задача сейчас - всеми возможными способами сохранить спорт в стране, сказал НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС. Под эгидой организации предлагается проводить крупные соревнования. Губерниев считает, что Россия должна использовать сейчас все возможности, чтобы сохранить спорт в стране.
«Нужно использовать любые возможности, чтобы выступать, поскольку в ближайшее время нас не вернут никуда. Наша задача сделать соревнования для выступления спортсменов самого высокого уровня, юниоров и наших детей. Я предполагаю, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады (летние в Париже в 2024 году, зимние в Италии в 2026 году, - прим. НСН). Конечно надо развиваться и внутри России, и в Беларуси, и в рамках ШОС. Делать все, чтобы сохранить спорт в стране. Нам не приходится выбирать», - сказал Губерниев.
Ранее гонщица Анастасия Нифонтова рассказала в эфире НСН, как ее заставляли осудить Россию за проведение спецоперации на Украине ради гонок «Дакар».
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