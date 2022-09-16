«Нас не вернут!»: Губерниев попрощался с двумя Олимпиадами

Президент Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС. Под эгидой организации предлагается проводить крупные соревнования. Губерниев считает, что Россия должна использовать сейчас все возможности, чтобы сохранить спорт в стране.

«Нужно использовать любые возможности, чтобы выступать, поскольку в ближайшее время нас не вернут никуда. Наша задача сделать соревнования для выступления спортсменов самого высокого уровня, юниоров и наших детей. Я предполагаю, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады (летние в Париже в 2024 году, зимние в Италии в 2026 году, - прим. НСН). Конечно надо развиваться и внутри России, и в Беларуси, и в рамках ШОС. Делать все, чтобы сохранить спорт в стране. Нам не приходится выбирать», - сказал Губерниев.

Ранее гонщица Анастасия Нифонтова рассказала в эфире НСН, как ее заставляли осудить Россию за проведение спецоперации на Украине ради гонок «Дакар».

