Мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ

Теперь они оказываются внутри самого искусственного интеллекта. Общение с чатом GPT и другими популярными языковыми моделями для некоторых россиян обернулось встречей с мошенниками. При общении с ИИ каждый 10-й пользователь делится своими персональными данными, даже не подозревая, что весь диалог может попасть в руки к злоумышленникам.

Столкнуться с проблемой можно и после обращения к различным приложениям, которые, как и нейросети, собирают личную информацию. Нужно всего лишь перейти по ссылке. Дальше начинают приходить сообщения с множеством других ссылок – если перейти по ним, мошенники получают все данные о человеке.

Ранее американский пенсионер попал в больницу из-за совета нейросети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

