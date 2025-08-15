Мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ

Аферисты нашли новый способ использовать нейросети для кражи денег, сообщает «РЕН ТВ».

Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей

Теперь они оказываются внутри самого искусственного интеллекта. Общение с чатом GPT и другими популярными языковыми моделями для некоторых россиян обернулось встречей с мошенниками. При общении с ИИ каждый 10-й пользователь делится своими персональными данными, даже не подозревая, что весь диалог может попасть в руки к злоумышленникам.

Столкнуться с проблемой можно и после обращения к различным приложениям, которые, как и нейросети, собирают личную информацию. Нужно всего лишь перейти по ссылке. Дальше начинают приходить сообщения с множеством других ссылок – если перейти по ним, мошенники получают все данные о человеке.

Ранее американский пенсионер попал в больницу из-за совета нейросети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры