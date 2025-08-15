Из Таиланда депортируют россиянина, снимавшего бои в Камбодже

Гражданина России, видеоблогера Тимура Збарского депортируют из Таиланда в РФ из-за съемки боевых действий на границе королевства с Камбоджей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные иммиграционной полиции Таиланда.

Отмечается, что россиянин во время вооруженного пограничного конфликта проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая ролики с боями и публикуя их в социальных сетях. Правоохранители задержали Збарского по возвращении с камбоджийской границы в Паттайю, где он проживал. Пока россиянин ехал от границы до города, его долгосрочную таиландскую визу аннулировали за действия, которые могли представлять угрозу национальной безопасности страны. Уголовных либо административных обвинений Збарскому не предъявляли.

Задержанного россиянина переправили в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. В пятницу его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум для отправки прямым рейсом в Россию.

По данным источника в иммиграционной полиции, Збарского могут включить в черный список и на пять лет запретить посещение Таиланда.

Ранее из Турции в РФ депортировали россиянина, который незаконно присвоил 600 млн рублей и находился в международном розыске, пишет Ura.ru.

