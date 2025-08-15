Экс-депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск. Об этом сообщило МВД региона в своем Telegram-канале.
«Сотрудниками полиции УМВД России по городу Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 года рождения; Цурканенко Андрей Михайлович... Крылов Сергей Викторович», — указано в сообщении.
Правоохранители призвали тех, кто владеет сведениями о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть симферопольской полиции.
Бальбек в мае 2014 - сентябре 2016 года работал вице-премьером правительства Крыма. Затем он был избран депутатом Госдумы от региона и занимал этот пост в 2016-2021 годах.
Ранее в розыск объявили бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пишет Ura.ru.
