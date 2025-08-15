В Ереване продлен на 2 месяца арест бизнесмена Карапетяна

В Ереване Антикоррупционный суд после продолжавшегося около 10 часов заседания решил продлить на два месяца предварительный арест российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, сообщает ТАСС со ссылкой на его правозащитника Арама Вардеваняна.

Депутат осудил слова Пашиняна о Калуге на фоне дела Карапетяна

Он назвал обвинения в адрес предпринимателя беспочвенными и политическими.

Миллиардер Самвел Карапетян был задержан в Армении за поддержку Армянской церкви, которая мешает властям реализовать «нехорошие планы», заявил НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. По его словам, народ может устроить протесты за давление на бизнесмена Карапетяна.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Арам Нерсесян
ТЕГИ:СудыАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры