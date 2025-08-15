В Ереване продлен на 2 месяца арест бизнесмена Карапетяна
В Ереване Антикоррупционный суд после продолжавшегося около 10 часов заседания решил продлить на два месяца предварительный арест российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, сообщает ТАСС со ссылкой на его правозащитника Арама Вардеваняна.
Он назвал обвинения в адрес предпринимателя беспочвенными и политическими.
Миллиардер Самвел Карапетян был задержан в Армении за поддержку Армянской церкви, которая мешает властям реализовать «нехорошие планы», заявил НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. По его словам, народ может устроить протесты за давление на бизнесмена Карапетяна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ереване продлен на 2 месяца арест бизнесмена Карапетяна
- Стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 10%
- В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание
- Путин по пути на Аляску неожиданно приземлился в Магадане
- Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года
- ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты
- Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
- В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru