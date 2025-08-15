СМИ: На Аляске разместили истребители F-35

Истребители F-35 заметили на Аляске, где в пятницу пройдет саммит России и США. Об этом сообщил портал Alaska Landmine.

В Госдуме отказались считать встречу Путина и Трампа на Аляске новой «Ялтой»

По данным СМИ, на расположенной в штате военной базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается «военная активность». В частности, здесь замечены несколько F-35.

Ранее стало известно, что на базе состоится встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как ожидается, саммит начнется в 22.30 мск. В ходе переговоров политики обсудят в том числе урегулирование украинского кризиса, пишет Ura.ru.

