СМИ: На Аляске разместили истребители F-35
15 августа 202507:59
Истребители F-35 заметили на Аляске, где в пятницу пройдет саммит России и США. Об этом сообщил портал Alaska Landmine.
По данным СМИ, на расположенной в штате военной базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается «военная активность». В частности, здесь замечены несколько F-35.
Ранее стало известно, что на базе состоится встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как ожидается, саммит начнется в 22.30 мск. В ходе переговоров политики обсудят в том числе урегулирование украинского кризиса, пишет Ura.ru.
