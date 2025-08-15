Megadeth анонсировала последний альбом и прощальное турне
Метал-группа Megadeth выпустит свой последний альбом и отправится в прощальный мировой тур. Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.
Как отметил основатель группы Дэйв Мастейн, он находится на пике популярности, объездил мир и приобрел миллионы поклонников, «и самое сложное — попрощаться с ними».
«Мы с нетерпением ждем, когда вы услышите этот альбом и увидите нас на гастролях. Если и было подходящее время для выпуска нового альбома, то это сейчас. Если и было подходящее время для мирового турне, то это сейчас. А еще сейчас самое подходящее время, чтобы сообщить вам, что это наш последний студийный альбом», - указал музыкант.
Мастейн подчеркнул, что Megadeth положили начало музыкальному стилю, совершили революцию и изменили мир гитары. Музыкант поблагодарил фанатов и призвал их «приходить праздновать» вместе с группой в турне в ближайшие несколько лет.
Даты выхода последнего альбома и прощального тура Megadeth пока неизвестны.
Между тем певец Леонид Агутин заявил о планах выпустить альбом с кавер-версиями песен российских артистов.
