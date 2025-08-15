Над Россией сбили 53 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 53 беспилотника ВСУ самолетного типа над девятью регионами России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — указало ведомство.
Так, 13 дронов ликвидированы в Курской области, 11 – в Ростовской, семь – в Самарской, шесть – в Белгородской, пять – в Орловской, по четыре – в Брянской и Воронежской областях. Еще по одному БПЛА сбили над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.
Ранее украинские дроны влетели в многоэтажный жилой дом в Курске. В результате погибла женщина, пострадали десять человек, в том числе 15-летний подросток, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Аляске разместили истребители F-35
- Из Таиланда депортируют россиянина, снимавшего бои в Камбодже
- Над Россией сбили 53 украинских беспилотника
- Экс-депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
- Мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ
- В России введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение
- СМИ: В бассейне Волги вводят ограничения на вылов рыбы
- В Ереване продлен на 2 месяца арест бизнесмена Карапетяна
- Стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 10%
- В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru