Над Россией сбили 53 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 53 беспилотника ВСУ самолетного типа над девятью регионами России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — указало ведомство.

Так, 13 дронов ликвидированы в Курской области, 11 – в Ростовской, семь – в Самарской, шесть – в Белгородской, пять – в Орловской, по четыре – в Брянской и Воронежской областях. Еще по одному БПЛА сбили над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Ранее украинские дроны влетели в многоэтажный жилой дом в Курске. В результате погибла женщина, пострадали десять человек, в том числе 15-летний подросток, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
