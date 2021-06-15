«Позора не оберемся!» Сборной России дали совет перед игрой с Финляндией
Кавазашвили признался НСН, что из-за игры сборной России ему сейчас стыдно говорить о том, что он футболист.
Сборной России по силам обыграть Финляндию и Данию на Евро-2020, ведь это не сильные команды, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.
Ранее Россия проиграла Бельгии, а Финляндия обыграла Данию. Теперь в случае поражения от финнов 16 июня российская команда может досрочно потерять шансы на выход в плей-офф.
«Несмотря на некрасивую и плохую игру, которую наши сотворили с бельгийцами, я знаю одно: за нами Москва и мы должны побеждать в двух матчах в обязательном порядке, чтобы хоть чуть-чуть реабилитироваться перед российской общественностью, болельщиками и своей совестью. То, что я видел по матчу Дании с Финляндией, - они абсолютно не сильные команды. Но их можно обыграть только при одном условии. Это произойдет, если мы, наконец, поймем, что участвуем в Чемпионате Европы. Это очень важно», - сказал Кавазашвили.
При этом он считает, что поражение от Финляндии и досрочный вылет сборной России с Евро-2020 может стать позором не только для игроков сборной, но и для остальных жителей нашей страны.
«Я надеюсь, что тренеры, наконец, выставят состав, который будет атаковать. Ни в коем случае нельзя повторять ту игру, что мы показали в начале Евро-2020. Пожалуйста, передайте от меня нашей футбольной сборной: ребята, проснитесь и ищите успех у чужих ворот. Только так, только победа, иначе все позора не оберемся. Поскольку сейчас, честно говоря, мне стыдно говорить, что я футболист», - подчеркнул прославленный вратарь.
В первом матче Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. На групповом этапе команде Станислава Черчесова предстоят еще два матча. 16 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Финляндией, а 21 июня – в Копенгагене с Данией. Для выхода в стадию плей-офф надо занять в группе первое или второе место.
Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Бельгию главным фаворитом нашей группы, но призвал не сбрасывать со счетов и Финляндию, которая «не такая слабая, как может показаться». Со своей стороны, президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов предупреждал на пресс-конференции в НСН, что главным для России станет не первый, а второй матч на Евро-2020.
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