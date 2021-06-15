«Позора не оберемся!» Сборной России дали совет перед игрой с Финляндией

«Несмотря на некрасивую и плохую игру, которую наши сотворили с бельгийцами, я знаю одно: за нами Москва и мы должны побеждать в двух матчах в обязательном порядке, чтобы хоть чуть-чуть реабилитироваться перед российской общественностью, болельщиками и своей совестью. То, что я видел по матчу Дании с Финляндией, - они абсолютно не сильные команды. Но их можно обыграть только при одном условии. Это произойдет, если мы, наконец, поймем, что участвуем в Чемпионате Европы. Это очень важно», - сказал Кавазашвили.

При этом он считает, что поражение от Финляндии и досрочный вылет сборной России с Евро-2020 может стать позором не только для игроков сборной, но и для остальных жителей нашей страны.

«Я надеюсь, что тренеры, наконец, выставят состав, который будет атаковать. Ни в коем случае нельзя повторять ту игру, что мы показали в начале Евро-2020. Пожалуйста, передайте от меня нашей футбольной сборной: ребята, проснитесь и ищите успех у чужих ворот. Только так, только победа, иначе все позора не оберемся. Поскольку сейчас, честно говоря, мне стыдно говорить, что я футболист», - подчеркнул прославленный вратарь.

В первом матче Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. На групповом этапе команде Станислава Черчесова предстоят еще два матча. 16 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Финляндией, а 21 июня – в Копенгагене с Данией. Для выхода в стадию плей-офф надо занять в группе первое или второе место.