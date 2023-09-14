Поздняков: российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
Спортсмены из России не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае, так как Олимпийский комитет РФ не получал приглашение на соревнования, рассказал журналистам президент российского ОК Станислав Поздняков.
Ранее МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года. До этого в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.
Решение об участии российских и белорусских спортсменов на ОИ 2024 года в Париже будет принято МОК «в надлежащее время», стороны будут продолжать сотрудничество в этом вопросе, напоминает RT.
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