Поздняков: российские спортсмены не выступят на Азиатских играх

Ранее МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года. До этого в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов на ОИ 2024 года в Париже будет принято МОК «в надлежащее время», стороны будут продолжать сотрудничество в этом вопросе, напоминает RT.

