Путин: РФ планирует поставлять в КНР более 100 млрд кубометров газа в год

Трубопроводные поставки газа из России в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Аналитик Юшков: Китай пока не готов подписать контракт по «Силе Сибири 2»

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай он напомнил, что ранее Москва и Пекин «нашли консенсус» по газопроводу «Сила Сибири - 2».

Также российский лидер указал, что Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по рыночным ценам.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что цена поставок газа по «Силе Сибири - 2» для Китая точно будет ниже, чем для Европы, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:Российский ГазГазКитайРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры