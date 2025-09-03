Путин: РФ планирует поставлять в КНР более 100 млрд кубометров газа в год
3 сентября 202517:17
Трубопроводные поставки газа из России в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай он напомнил, что ранее Москва и Пекин «нашли консенсус» по газопроводу «Сила Сибири - 2».
Также российский лидер указал, что Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по рыночным ценам.
Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что цена поставок газа по «Силе Сибири - 2» для Китая точно будет ниже, чем для Европы, сообщает «Свободная пресса».
