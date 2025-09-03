Суд признал невменяемым похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области
Жуковский районный суд Калужской области признал невменяемым Ивана Некрасова, который похитил кенгурят из зоопарков в Ярославле и в Калужской области.
Инциденты произошли в 2024 году. В суде отметили, что во время совершения преступлений мужчина «страдал тяжелым хроническим психическим расстройством». Из-за этого он не мог осознать «фактический характер и общественную опасность своих действий».
По решению суда Некрасов был освобождён от уголовной ответственности. Его направили на принудительное лечение в специализированную медорганизацию «с интенсивным наблюдением».
Ранее в Ярославском зоопарке заявили, что похищенный Некрасовым кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву
- От Булгакова до Харпер Ли: Что школьники читали на каникулах
- Суд признал невменяемым похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области
- «Дизайн не сохранят»: Как китайские партнеры изменят новую «Волгу»
- Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку
- В Госдуме призвали маркировать все очерняющие историю фильмы
- Торговым центрам разрешили работать с «просроченными» эскалаторами
- «Лабубу и договорнячок»: Объявлен ТОП-40 претендентов на звание «Слово года»
- Кадыров назвал «абсурдом и лицемерием» санкции против своей матери
- В Росгвардии заявили, что стоимость охраны жилья начинается от 200 рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru