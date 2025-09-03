Суд признал невменяемым похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области

Инциденты произошли в 2024 году. В суде отметили, что во время совершения преступлений мужчина «страдал тяжелым хроническим психическим расстройством». Из-за этого он не мог осознать «фактический характер и общественную опасность своих действий».

По решению суда Некрасов был освобождён от уголовной ответственности. Его направили на принудительное лечение в специализированную медорганизацию «с интенсивным наблюдением».

Ранее в Ярославском зоопарке заявили, что похищенный Некрасовым кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

