МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх

МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года.

СМИ: россияне выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе

Накануне в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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