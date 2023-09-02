МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх
2 сентября 202313:25
МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года.
Накануне в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru