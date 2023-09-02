МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх

Накануне в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

