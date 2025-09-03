«Дизайн не сохранят»: Как китайские партнеры изменят новую «Волгу»
Ребрендинг «Волги» невозможен без участия партнерских заводов, а автомобиль будет мало похож на оригинал, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Повторить легендарный автомобиль «Волга» в современном мире никто не захочет, так как он уже не подходит под эпоху, а его дизайн определят партнеры на основе готовых моделей, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Проект возрождения в России марки автомобилей «Волга» может быть осуществлен в партнерстве с китайской компанией Geely, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль etc». Хайцеэр подчеркнул, что это возможно, так как ГАЗ не сможет воссоздать легендарную машину самостоятельно.
«Возродить “Волгу” невозможно, потому что те конструктивные особенности автомобиля, которые у него были, никак не коррелируются с любым современным автомобилем и требованиями к нему с точки зрения технического регламента по всем характеристикам. Здесь должна быть совершенно новая машина, а это очень большие деньги — миллиарды не рублей, а иностранной валюты. Начинать с нуля чрезвычайно сложно, никакой базы для этого нет, поэтому тут поможет только коллаборация с кем-то. Будет ли новый продукт называться “Волгой” или как-либо еще — это не принципиально, так как люди оценивают автомобиль, в первую очередь, по потребительским качествам, независимо от того, как она называется. Сотрудничество завода ГАЗ с любым достойным китайским производителем необходимо», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что, скорее всего, новая машина будет похожа на одну из тех, что уже появились на китайском рынке.
«Никакого нового дизайна не будет. Наверняка автомобиль будет выглядеть как типичная китайская машина, а внешность будет основана на существующей разработанной модели. Единственное, что у него останется — это, возможно, русское название, что было бы неплохо для маркетинга. Хотя за последние три года мы и к китайским названиям привыкли», — заключил он.
Ранее Хайцеэр объяснил НСН, почему производство автомобиля Lada Iskra отложили на год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву
- От Булгакова до Харпер Ли: Что школьники читали на каникулах
- Суд признал невменяемым похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области
- «Дизайн не сохранят»: Как китайские партнеры изменят новую «Волгу»
- Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» миропорядку
- В Госдуме призвали маркировать все очерняющие историю фильмы
- Торговым центрам разрешили работать с «просроченными» эскалаторами
- «Лабубу и договорнячок»: Объявлен ТОП-40 претендентов на звание «Слово года»
- Кадыров назвал «абсурдом и лицемерием» санкции против своей матери
- В Росгвардии заявили, что стоимость охраны жилья начинается от 200 рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru