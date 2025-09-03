Повторить легендарный автомобиль «Волга» в современном мире никто не захочет, так как он уже не подходит под эпоху, а его дизайн определят партнеры на основе готовых моделей, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Проект возрождения в России марки автомобилей «Волга» может быть осуществлен в партнерстве с китайской компанией Geely, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль etc». Хайцеэр подчеркнул, что это возможно, так как ГАЗ не сможет воссоздать легендарную машину самостоятельно.