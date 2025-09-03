Авторынок ждет позитивных тенденций, если снизится ключевая ставка, но от государства ожидают ряд регуляторных мер, которые помогут российским дилерам, рассказал генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский в беседе с НСН.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в августе выросли относительно июля на 1,3%, до 122,24 тысяч штук, что стало рекордным показателем с начала года. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом продажи снизились аж на 23%, подсчитали в «Автостате». Динамики для резкого роста не наблюдается, заявил Ольховский.