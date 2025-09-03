«Будущее туманно»: Российские автодилеры не испытывают оптимизма
Рост продаж машин не говорит о том, что на рынке все хорошо, заявил НСН Андрей Ольховский.
Авторынок ждет позитивных тенденций, если снизится ключевая ставка, но от государства ожидают ряд регуляторных мер, которые помогут российским дилерам, рассказал генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в августе выросли относительно июля на 1,3%, до 122,24 тысяч штук, что стало рекордным показателем с начала года. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом продажи снизились аж на 23%, подсчитали в «Автостате». Динамики для резкого роста не наблюдается, заявил Ольховский.
«Самые продаваемые автомобили остались те же — LADA. Это объективно самый дешевый и самый поддерживаемый государством автомобиль, но для автодилеров будущее туманно. Мы ждем более четких мер со стороны государства в части закона о защите прав потребителей, который является для нас очень чувствительным, а также регулирования поставок запчастей со стороны китайских дистрибьюторов. Объемы продаж до конца года по нашим прогнозам будут на уровне 120 тысяч автомобилей в месяц, если будет стабильная ставка Банка России. При снижении ключевой ставки мы ожидаем рост продаж», — указал он.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов рассказал НСН, ждет ли авторынок роста продаж.
