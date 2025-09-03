«Добрались домой на лодке»: Под Череповцом забыли про деревню

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» вернулся после летних каникул с хорошими новостями из Ставрополя и Челябинска, где после наших обращений мэр и губернатор решили проблемы людей.

При этом в конце лета к нам пришли десятки новых обращений из Тулы, Саратова, Екатеринбурга, Ижевска, Владимира и других городов и деревень. Людей беспокоят дороги, свет и вода, которых нет, родители пишут о проблемах школьников, а о ком-то попросту забыли.

Например, неподалеку от Череповца есть деревня, жители которой вынуждены плавать домой на лодке, потому что местные власти считают, что людям не нужна дорога.