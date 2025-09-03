«Добрались домой на лодке»: Под Череповцом забыли про деревню
«Кривая линия» предотвратила «Апокалипсис» в Ставрополе и помогла с крышей жителям Челябинска, тем временем пенсионеры Вологодской области живут без дороги и вынуждены превращаться в «водоплавающих».
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» вернулся после летних каникул с хорошими новостями из Ставрополя и Челябинска, где после наших обращений мэр и губернатор решили проблемы людей.
При этом в конце лета к нам пришли десятки новых обращений из Тулы, Саратова, Екатеринбурга, Ижевска, Владимира и других городов и деревень. Людей беспокоят дороги, свет и вода, которых нет, родители пишут о проблемах школьников, а о ком-то попросту забыли.
Например, неподалеку от Череповца есть деревня, жители которой вынуждены плавать домой на лодке, потому что местные власти считают, что людям не нужна дорога.
***
Весной мы рассказывали о реке Мамайка, пугающей жителей Ставрополя грядущим Апокалипсисом. Ее русло разрушалось несколько лет и подступило вплотную к многоэтажкам. После обращения НСН прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Ставропольского края, к делу подключились мэр и Росприроднадзор, а в середине лета закипела работа.
«На данный момент там расчистили все от мусора и валежника, русло раскопали, залили бетонные сваи, сейчас засыпают это все какой-то горной породой. Работа идет, экскаватор стоит, теперь это местная достопримечательность. Прохожие останавливаются и смотрят на вечную историю: как течет вода, горит огонь и работают люди. Спасибо большое», - поблагодарил НСН один из местных жителей.
Кроме того, на днях к нам пришла благодарность от жителей Челябинска, дом которых превратился в решето, а проблема не решалась три года. НСН подключила к решению вопроса губернатора и Минстрой России, и ремонт крыши наконец начался.
***
Однако жителям маленьких городов и деревень везет меньше, чем владельцам квартир в мегаполисах, ведь о них можно просто забыть. Так произошло с деревней Чёрмасола, что неподалеку от Череповца в Вологодской области. Деревня существует больше ста лет, но дороги к ней нет. На днях, после дождя пенсионерам пришлось добираться до дома вплавь.
«У нас сейчас такая проблема! После суточного дождя река разлилась так, как весной не разливалась. Мы на даче сейчас, все-таки добрались сюда, но на лодке, дороги нет. Чёрмасола находится в трех километрах от усадьбы Ботово Череповецкого района. Как объясняют те, кто видел карту, дороги до деревни как таковой вообще не существует. Но как же так? Мы живем здесь с 1978 года, у нас земля оформлена, дома, у нас прописка в деревне есть, а дороги нет. Как такая ситуация сложилась? Мы писали и в местную, и в районную администрацию, но не можем найти концов. Мы как потерянные», - рассказала НСН местная жительница, пенсионерка Татьяна Чернышева.
По ее словам, люди добираются домой через газопровод, а саму деревню и вовсе постарались стереть с лица земли.
«У нас проходит ветка газопровода газопровода. Когда газовщики его укладывали, они проложили через речку Ягорбу, приток Шексны, трубы и плиты. Вот по этим плитам мы переезжаем реку, это единственная дорога, иначе в деревню никак не попасть. Однако сейчас разлив, вода течет поверх плит, мы на лодке перебирались, а остальные всё - не попасть. Если здесь зависли, значит только лодки. Наша деревня существовала еще в 1930-е годы, здесь был и колхоз, и конюшня, и скотный двор, и мельница, и кузница, все тут было в свое время. Деревня жила, а потом ее списали. Нас даже формально присоединили к деревне Фенёво, а когда мы обращались в сельскую администрацию, они нам козыряли, что "у нас такой деревни нет". При этом прописка в есть, в 2021 году нам провели электричество. Одна из жительниц Чёрмасолы была на встрече с губернатором Филимоновым, когда он вступал во власть. Он поручил районной администрации сделать дорогу к 1 сентября прошлого года, но уже год прошел», - посетовала собеседница НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
