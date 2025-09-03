Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной «до действительно высокого». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

НАТО о Мединском: Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка

На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле.

«Если возникнет необходимость что-то сделать на повышение уровня, мы к этому готовы, но я бы не хотел конкретизировать и называть фамилии», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет, то он может приехать на переговоры в Москву, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
