Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной

На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле.

«Если возникнет необходимость что-то сделать на повышение уровня, мы к этому готовы, но я бы не хотел конкретизировать и называть фамилии», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет, то он может приехать на переговоры в Москву, сообщает «Свободная пресса».

