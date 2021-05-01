Поворот Трусовой. Зачем фигуристка вернулась к Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года россиянка Александра Трусова вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальный» и вышла на первую тренировку, сообщает «Матч ТВ».

Ранее в субботу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что прекращает сотрудничество с Трусовой по обоюдному согласию со спортсменкой. Стороны не стали продлевать контракт, который закончился 1 мая.

Напомним, что фигуристка годом раньше ушла в академию Плющенко из группы Тутберидзе, чем вызвала общественный резонанс.