Поворот Трусовой. Зачем фигуристка вернулась к Тутберидзе

Звезды советского и российского спорта поспорили о возвращении фигуристки Трусовой из академии Плющенко в группу Тутберидзе.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года россиянка Александра Трусова вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальный» и вышла на первую тренировку, сообщает «Матч ТВ».

Ранее в субботу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что прекращает сотрудничество с Трусовой по обоюдному согласию со спортсменкой. Стороны не стали продлевать контракт, который закончился 1 мая.

Напомним, что фигуристка годом раньше ушла в академию Плющенко из группы Тутберидзе, чем вызвала общественный резонанс.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже назвала решение Трусовой лучшим шагом в жизни фигуристки.

«Все возвращается на круги своя. Как оценивать эту новость? Прекрасно. Я думаю, пока это лучший шаг в ее жизни, потому что Этери Георгиевна им не чужая. Она их тренер. Вот так и оцениваю я», - цитирует Тарасову РИА Новости.

Другого мнения придерживается трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. Ее мнение публикует «Спорт-Экспресс».

«Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Сначала мучительные попадания и потом эмоциональный уход…И я боюсь, чаще эти переходы связаны с удовлетворением или неудовлетворением амбиций родителей», - отметила Роднина, напомнив, что с Плющенко Трусова стала бронзовой чемпионкой, «чего раньше не было».

Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе

По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, Трусова отказалась от продолжения сотрудничества с Плющенко, потому что не получила результата, на который рассчитывала, когда уходила в его академию из группы Тутберидзе.

«Не было и результата, о котором она мечтала. Она ушла, потому что была третьей, но в итоге к тому же и пришла. Стабильности в четверных она не приобрела, как и того, чего все очень ждали - одухотворенности программ. Как была погоня за четверными, так она и осталась», - цитирует Бестемьянову ТАСС.

Ягудин посоветовал Трусовой не обращать внимание на СМИ на фоне ухода от Тутберидзе

Свое мнение по поводу решения Александры Трусовой высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Правильность или неправильность каждого перехода покажут будущие соревнования. На этом точка. Что касается Жени Плющенко, хочется пожелать ему продолжать работу и попытаться вырастить своих чемпионов. Что касается Этери Георгиевны, на мой взгляд, она на данный момент лучший тренер, настоящий профи и мастер своего дела. К ней возвращаются не просто так», — цитирует Ягудина телеканал РЕН ТВ.

Напомним, в сезоне 2019/2020 Трусова, тренируясь с Тутберидзе, стала победительницей двух этапов Гран-при, а в финале заняла третье место. Кроме того, она завоевала бронзовые медали на чемпионатах Европы и России.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РоссияФигуристыЕвгений ПлющенкоФигурное Катание
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