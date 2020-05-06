Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко подтвердил, что фигуристка Александра Трусова приняла решение перейти в его группу. Сейчас уже готовятся официальные документы в федерацию фигурного катания переходе спортсменки в его академию от тренера Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

По словам Плющеко, Александре за столько лет, что она каталась в спортшколе «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Юная фигуристка тренировалась под руководством знаменитой Тутберидзе с 2016 года. В свои 15 лет Трусова она уже успела стать бронзовой призёркой чемпионата Европы. Кроме того она стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне.

Как пишут «Дни.ру», причиной неожиданного ухода от прославленной наставницы могло стать недовольство фигуристки отсутствием внимания и поддержки со стороны своего непосредственного учителя и хореографа Даниила Глейхенгауза. При этом пресс-аташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина заявила, что пока никаких уведомлений о смене наставника от Александры не поступало.

