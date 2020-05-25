Фигуристка Трусова вновь попала в книгу Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз она отмечена за четверной флип. Этот прыжок впервые в истории женского фигурного катания Александра исполнила 7 декабря прошлого года в Турине на финале Гран-при.

О регистрации рекорда официально объявлеРоссийская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз она отмечена за четверной флип. Этот прыжок впервые в истории женского фигурного катания Александра исполнила 7 декабря прошлого года в Турине на финале Гран-при.

О регистрации рекорда официально объявлено 25 мая на сайте справочника разнообразных достижений. Как пишут «Дни.ру», ранее имя Трусовой уже дважды было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Фигуристка стала первой среди женщин в исполнении четверных прыжков лутц и тулуп.

Недавно стало известно о том, что 15-летняя Александра Трусова ушла от знаменитого тренера Этери Тутберидзе в группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне 2019/2020 спортсменка стала победительницей двух этапов Гран-при, а в финале заняла третье место. Кроме того, она завоевала бронзовые медали на чемпионатах Европы и России.

