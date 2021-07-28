Поражение или победа? Россиянам не хватило шага до исторического триумфа на Олимпиаде

Можно ли считать серебро поражением? Можно, если ты мечтал о золоте четыре года. Нельзя, если ты отдал все силы ради этих минут в олимпийском финале.

И мужская, и женская российские команды в баскетболе 3Х3 стали серебряными призерами. Девушки уступили американкам, мужчины-сборной Латвии. Женский финал был меньше похож на чистый баскетбол, скорее, на игру с элементами карате и силовых единоборств. Американки играли грубовато, много фолили, толкались. Но это скорее типично, чем необычно. Зайдя в микст-зону, Анастасия Логунова улыбалась, с легкой иронией отвечала на вопрос о судействе и призналась, что на людях никогда не заплачет, хотя очень хочется. А сестры Фролкины на вопрос, не судьи ли помогли соперницам одержать победу, все вину вязли на себя:

«Нет, всё было хорошо. Судьи – тоже люди, даже, если они что-то не увидели, ничего страшного. Это точно не их вина, а наш проигрыш, это мы сами сделали. Поэтому, нет, всё было отлично, и мы благодарны судьям за то, что они нас так оценивали».