«Попытка заработать»: Федерация шахмат России о конфликте Карлсена и Дворковича

«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история. Какую партию разыгрывает Карлсен, всем давно понятно. Он не скрывает…Есть шахматы Фишера. Они хотят свой статус поднять, проводить чемпионат мира. Такой конфликт между сильнейшим шахматистом мира и Международной шахматной федерацией не первый в истории. Это не приводило ни к чему хорошему, это негативный момент. А позитивный момент в том, что внимание мировых СМИ приковано к шахматам, это здорово. Это попытка заработать денег на своем имени. Завтра Карлсена сменит на шахматном олимпе другой шахматист с другими идеями, вот и все», - рассказал он.

По его словам, это сложно назвать полноценным противостоянием, так как FIDE объединяет почти 200 стран, попытка «расшатать лодку» ни к чему не приведет.

«Такие случаи уже были. Когда Каспаров (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов, прим. НСН) создал альтернативную организацию FIDE и разыгрывал по своей версии звания чемпиона мира, была путаница. Чемпионы мира по разным версиям? Больших усилий стоило, чтобы это все привести к одному знаменателю. Звание чемпиона мира принадлежит FIDE. Сейчас идет снова попытка расшатать эту лодку. Неправильно это все, не первый он пытается. Сразу вспоминается попытка создать «элитную» Лигу Чемпионов в футболе. Это ничем не закончилось. FIDE объединяет почти 200 стран, так что это не противостояние. Лучше бы Карлсен в шахматы играл», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не понимает, почему чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал от него покинуть свой пост. По мнению Дворковича, никаких оснований для этого нет. Президент FIDE подчеркнул, что всегда выполнял озвученные им обещания, передает «Радиоточка НСН».

