«Попытка заработать»: Федерация шахмат России о конфликте Карлсена и Дворковича
Александр Ткачев заявил НСН, что конфликт Карлсена и Международной шахматной федерации носит исключительно коммерческий характер.
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен пытается заработать на своем имени, вступая в открытый конфликт с президентом Международной шахматной федерации Дворковичем, заявил НСН исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен призвал россиянина Аркадия Дворковича покинуть пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Ранее было объявлено, что FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен, не пришли к соглашению о сотрудничестве из-за споров по поводу признания статуса регулятора чемпионатов мира. Во время мирового первенства по блицу и рапиду в Нью-Йорке норвежец обвинил FIDE в том, что организация угрожала шахматистам отстранением от чемпионатов мира в случае выступления во Freestyle-туре. Ткачев рассказал о причинах и последствиях конфликта.
«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история. Какую партию разыгрывает Карлсен, всем давно понятно. Он не скрывает…Есть шахматы Фишера. Они хотят свой статус поднять, проводить чемпионат мира. Такой конфликт между сильнейшим шахматистом мира и Международной шахматной федерацией не первый в истории. Это не приводило ни к чему хорошему, это негативный момент. А позитивный момент в том, что внимание мировых СМИ приковано к шахматам, это здорово. Это попытка заработать денег на своем имени. Завтра Карлсена сменит на шахматном олимпе другой шахматист с другими идеями, вот и все», - рассказал он.
По его словам, это сложно назвать полноценным противостоянием, так как FIDE объединяет почти 200 стран, попытка «расшатать лодку» ни к чему не приведет.
«Такие случаи уже были. Когда Каспаров (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов, прим. НСН) создал альтернативную организацию FIDE и разыгрывал по своей версии звания чемпиона мира, была путаница. Чемпионы мира по разным версиям? Больших усилий стоило, чтобы это все привести к одному знаменателю. Звание чемпиона мира принадлежит FIDE. Сейчас идет снова попытка расшатать эту лодку. Неправильно это все, не первый он пытается. Сразу вспоминается попытка создать «элитную» Лигу Чемпионов в футболе. Это ничем не закончилось. FIDE объединяет почти 200 стран, так что это не противостояние. Лучше бы Карлсен в шахматы играл», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не понимает, почему чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал от него покинуть свой пост. По мнению Дворковича, никаких оснований для этого нет. Президент FIDE подчеркнул, что всегда выполнял озвученные им обещания, передает «Радиоточка НСН».
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