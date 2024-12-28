Шахматист Карлсен покинул чемпионат по рапиду после конфликта из-за джинсов
Норвежский шахматист Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду после скандала из-за несоблюдения дресс-кода, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Take Take Take.
Инцидент произошел из-за того, что Карлсен пришел в джинсах. В результате его отстранили от участия в девятом туре и исключили из турнира, а международная шахматная федерация (FIDE) оштрафовала его на 200 долларов.
Сам шахматист после дисквалификации отметил, что принципиально отказался подчиняться требованиям арбитра и не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по блицу.
«Если они хотят так себя вести и никто не хочет отступать - все хорошо. Я поеду туда, где погода лучше, чем здесь. Вот и все», - отметил он.
На вопрос о том, означают ли эти слова отказ от участия на турнире по блицу, норвежец ответил утвердительно.
Согласно опросу, который провела FIDE в сентябре 2024 года, Карлсен был признан величайшим шахматистом за последнее столетие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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