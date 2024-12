Шахматист Карлсен покинул чемпионат по рапиду после конфликта из-за джинсов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду после скандала из-за несоблюдения дресс-кода, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Take Take Take.

Инцидент произошел из-за того, что Карлсен пришел в джинсах. В результате его отстранили от участия в девятом туре и исключили из турнира, а международная шахматная федерация (FIDE) оштрафовала его на 200 долларов.

Сам шахматист после дисквалификации отметил, что принципиально отказался подчиняться требованиям арбитра и не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по блицу.