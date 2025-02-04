Дворкович заявил, что не понимает требование Карлсена покинуть пост главы FIDE
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил в беседе с NEWS.ru, что не понимает, почему чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал от него покинуть свой пост.
По мнению Дворковича, никаких оснований для этого нет. Президент FIDE подчеркнул, что всегда выполнял озвученные им обещания. «У него, видимо, другая интерпретация. Другое мнение. Вот и все», — отметил функционер.
Глава FIDE также указал на отсутствие конфликтов между ним и Карлсеном. Дворкович добавил, что одинаково относится ко всем шахматистам и требует от спортсменов подтверждения выполнения контрактных обязательств.
Он также напомнил о своем обещании не подвергать санкциям шахматистов за их участие в альтернативном турнире в 2025 году. «Я думаю, что Магнус просто неправильно интерпретировал те коммуникации, которые были между FIDE и игроками», — допустил Дворкович.
Ранее Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду после скандала из-за несоблюдения дресс-кода. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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