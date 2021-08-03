Мамиашвили призвал «понять и простить» армянского борца, отказавшегося от медали

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к благородству в отношении армянского борца, отказавшегося надевать серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев победил в финале Олимпиады-2020 в весовой категории до 97 кг Артура Алексаняна из Армении со счетом 5:1. При этом Алексанян не стал надевать серебряную медаль, не согласившись с судейством и заявив, что «для того, чтобы выигрывать, нужно быть из России». «В который уже раз. Все все видели. Не знаю, сколько можно. Просто все пересмотрите схватку, все будет понятно», - пожаловался агентству ТАСС на судей Алексанян.