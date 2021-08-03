Мамиашвили призвал «понять и простить» армянского борца, отказавшегося от медали
Победу Мусы Евлоева мог не заметить только слепой, а сам он проявил в финальном поединке «недопустимое благородство», сказал НСН Михаил Мамиашвили.
Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к благородству в отношении армянского борца, отказавшегося надевать серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.
Ранее сообщалось, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев победил в финале Олимпиады-2020 в весовой категории до 97 кг Артура Алексаняна из Армении со счетом 5:1. При этом Алексанян не стал надевать серебряную медаль, не согласившись с судейством и заявив, что «для того, чтобы выигрывать, нужно быть из России». «В который уже раз. Все все видели. Не знаю, сколько можно. Просто все пересмотрите схватку, все будет понятно», - пожаловался агентству ТАСС на судей Алексанян.
«Меня как гражданина России это подвигает на ощущение гордости за свою страну. И дай Господь, чтобы так было – чтобы побеждать, надо иметь причастность к России. Что касается самой схватки, я считаю, что Муса проявил недопустимое благородство. Он не стал добивать, проявляя уважение к уже практически поверженному в первой половине встречи противнику, который, ссылаясь на якобы травму, по факту уже не оказывал никакого сопротивления», - сказал Мамиашвили.
При этом он напомнил о финале чемпионата мира 2019 года, когда Алексанян уже отказывался от финальной схватки с Евлоевым.
«Мы помним, когда наш выдающийся олимпийский чемпион из Армении, найдя какой-то предлог, не выходил на финальную встречу на чемпионате мира. Там тоже у него, наверное, были какие-то объяснения. Но давайте слабости наших друзей и братьев тоже будем уважать. Отнесем это к слабостям, на которые представитель великой страны имеет право. Не заметить или простить, или понять – давайте будем благородными по отношению к этому выдающемуся атлету. Эту безоговорочную победу Мусы мог не увидеть только слепой. Но мы же великая и благородная страна, мы имеем право быть благородными, Мы же не ущербные какие-то «Слава Героям». Мы имеем право на то, чтобы понять и простить», - подчеркнул глава Федерации спортивной борьбы России.
По состоянию на сегодняшний день, российские олимпийцы завоевали на Играх в Токио 52 медали, в том числе 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. В медальном зачете Олимпиады-2020 наша команда занимает пятое место по числу золотых наград после Китая, США, Японии, и Австралии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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