Путин поздравил борца Евлоева с золотой медалью Олимпиады
Президент России Владимир Путин поздравил борца Мусу Евлоева, ставшего олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«От души поздравляю Вас с триумфом в Токио. Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа – отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране», — подчеркнул глава государства.
Президент пожелал спортсмену «новых спортивных достижений и всего самого доброго».
Напомним, в финале турнира на Олимпиаде в Токио Евлоев одержал победу над борцом из Армении Артуром Алексаняном. Российский спортсмен победил соперника со счетом 5-1.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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