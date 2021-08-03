Борец Алексанян раскритиковал судей и отказался надевать серебряную медаль Олимпиады

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян из-за недовольства судейством отказался надевать серебряную медаль Олимпийских игр на церемонии награждения в Токио.

Ранее во вторник Алексанян уступил россиянину Мусе Евлоеву в категории до 97 килограммов. Российский борец победил соперника со счетом 5-1 и завоевал золото Токио-2020, сообщает МИР 24.

Как рассказал Алексанян в беседе с ТАСС, он остался недоволен судейством в схватке с Евлоевым. Армянский спортсмен заявил, что «для того, чтобы выигрывать, нужно быть из России».

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