Легенда ЦСКА: «Спартак» без Станковича стал сильнее, чем с ним

На гостевом стадионе ЦСКА не сможет выиграть, так как "Спартак" без скандального тренера стал сильнее, заявил НСН Владимир Пономарев.

Если ЦСКА пропустит на стадионе «Спартака», то сравняет счет, но выиграть не сможет, заявил НСН легенда ЦСКА Владимир Пономарев.

В субботу 22 ноября футбольный клуб «Спартак» примет московский ЦСКА в матче 16-тура Российской премьер-лиги по футболу. У «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера будет Вадим Романов из-за увольнения Деяна Станковича. Армейский клуб также подойдет к игре не в оптимальном составе — инсайдеры утверждают, что игру пропустит вратарь и капитан Игорь Акинфеев. Пономарев отметил, что решающим фактором станет домашнее поле.

ЦСКА со счетом 3:2 обыграл «Спартак»
«Ничего страшного, что не сыграет Акинфеев. Владислав Тороп хорошо играет на выходах и на линии, а те ошибки, которые у него были — это ерунда. Что касается самой игры, то “Спартак” будет менее нервозным. Станкович вносил ее в команду, потому что странно себя вел, был дисквалифицирован на целый месяц, показывал жесты, что-то кричал. Он плохо относился к нашему футболу, к футболистам, и считал себя выше крыши. То, что он ушел, это опасно уже для ЦСКА, потому что “Спартак” может собраться и здорово, быстро и мобильно сыграть. Игра будет быстрой, без затяжек и тягомотины. Счет либо 0-0, либо 1-1. Выиграть армейцы на чужом поле не смогут, но если пропустят, то отыграются», — указал он.

Ранее глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в разговоре с НСН рассказала, как санкции США ударят по «Спартаку».

