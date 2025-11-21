Если ЦСКА пропустит на стадионе «Спартака», то сравняет счет, но выиграть не сможет, заявил НСН легенда ЦСКА Владимир Пономарев.

В субботу 22 ноября футбольный клуб «Спартак» примет московский ЦСКА в матче 16-тура Российской премьер-лиги по футболу. У «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера будет Вадим Романов из-за увольнения Деяна Станковича. Армейский клуб также подойдет к игре не в оптимальном составе — инсайдеры утверждают, что игру пропустит вратарь и капитан Игорь Акинфеев. Пономарев отметил, что решающим фактором станет домашнее поле.