Российские девушки выбирают мужчин, которые готовы тратить на них серьезные деньги, а не держать их «в кубышке», заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Американское издание Vice ранее обнародовало результаты исследования, показавшего, что экономных парней считают самыми сексуальными 44% девушек-миллениалов и 37% зумеров. На этой волне даже появился термин «frugmance» — романтика, основанная на бережливости. При этом расточительность мужчин теперь считается «красным флагом» при создании отношений. Варра подчеркнула, что в России всё наоборот.