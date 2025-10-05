ЦСКА со счетом 3:2 обыграл «Спартак»

Уже к 18-й минуте армейцы оформили 3:0: голы забили Кирилл Глебов (5'), Иван Обляков с пенальти (12') и Данил Круговой (18').

«Спартак», впервые в истории чемпионата России пропустивший три мяча за первые 20 минут, начал отыгрываться уже на 21-й минуте благодаря Жедсону Фернандешу.

Во втором тайме красно-белые сократили отставание: на 57-й минуте отличился Ливай Гарсия. В этом эпизоде травму получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которого заменил Владислав Тороп.

После этой победы ЦСКА с 24 очками остаётся лидером турнирной таблицы. У «Спартака» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия — команда занимает пятое место с 18 баллами.

В 12-м туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».