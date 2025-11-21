Синоптики сообщили о скором формировании снежного покрова в Москве

В Москве в ближайшие дни начнет формироваться устойчивый снежный покров, несмотря на продолжающиеся колебания температуры вокруг нулевой отметки, пишет aif.ru. По прогнозам метеорологов, снегопады станут почти непрерывными, а ночные заморозки обеспечат сохранение выпавшего снега.

Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что осеннее похолодание пока остается «условным»: ночные температуры уже стабильно отрицательные, однако днем столбики термометров колеблются от −2 до +3 °C. По ее словам, такая динамика сохранится как минимум до середины следующей недели. При этом ноябрь остается теплее климатической нормы.

Москвичи останутся без снега минимум до Нового года

По оценке специалиста, устойчивый снежный покров начнет формироваться уже с сегодняшнего дня, а снегопады продолжатся на выходных. Наиболее интенсивные осадки могут прийти в ночь на понедельник, когда, по данным некоторых моделей, прирост снега достигнет четырех сантиметров. Днем снег будет сменяться дождем, но температура около нуля не позволит осадкам полностью растопить снежный слой. Позднякова отметила, что такой ход событий совпадает с народными приметами, согласно которым уверенный снежный покров устанавливается в период между 21 и 28 ноября.

Метеорологи также обновили прогноз на зиму 2026 года. По словам Поздняковой, сезон вновь будет аномально теплым: температура ожидается на 1-3 °C выше нормы. Зима окажется мягче прошлой, но перепады погоды сохранятся — от теплых периодов, связанных с атлантическими циклонами, до кратковременных вторжений арктического воздуха. В результате средняя температура будет близка к климатическим показателям, хотя колебания могут ощутимо сказаться на самочувствии людей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваПогодаСнег

Горячие новости

Все новости

партнеры