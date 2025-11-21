Синоптики сообщили о скором формировании снежного покрова в Москве

В Москве в ближайшие дни начнет формироваться устойчивый снежный покров, несмотря на продолжающиеся колебания температуры вокруг нулевой отметки, пишет aif.ru. По прогнозам метеорологов, снегопады станут почти непрерывными, а ночные заморозки обеспечат сохранение выпавшего снега.

Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что осеннее похолодание пока остается «условным»: ночные температуры уже стабильно отрицательные, однако днем столбики термометров колеблются от −2 до +3 °C. По ее словам, такая динамика сохранится как минимум до середины следующей недели. При этом ноябрь остается теплее климатической нормы.