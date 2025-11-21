Музыканты «Вирус!» вспомнили о повальном использовании фонограммы в нулевые
Участники группы «Вирус!» в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что в начале 2000-х годов подавляющее большинство российских исполнителей работали под фонограмму. По словам Юрия Ступника, те времена стали продолжением сложных 90-х, когда требования к качеству концертов были значительно ниже.
Музыкант отметил, что тогда на сцену нередко выходили с фиктивным оборудованием, например с декоративными синтезаторами, что считалось обычной практикой для индустрии.
Он подчеркнул, что современная концертная культура предъявляет иные стандарты: артисты стремятся к масштабным живым шоу, рассчитанным на эффектное зрелище.
Коллега Ступника по коллективу Ольга Лаки подтвердила, что и сама группа когда-то использовала неподключённый синтезатор. По ее словам, полностью картонные инструменты они не применяли, однако формальная аппаратура на выступлениях всё же присутствовала, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыканты «Вирус!» вспомнили о повальном использовании фонограммы в нулевые
- Массаж вместо денег: Почему работники уходят из крупных корпораций
- Миронов требует проверить «АвтоВАЗ» после заявлений о повышении цен
- Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана
- «Ненормальная» экономика: Дилеры объяснили рост цен от «АвтоВАЗа»
- Со вкусом шоколада: 50% конфет в России признали фальсификатом
- Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России
- Тур певца The Weeknd установил рекорд
- Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»
- В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru