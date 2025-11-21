Музыканты «Вирус!» вспомнили о повальном использовании фонограммы в нулевые

Участники группы «Вирус!» в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что в начале 2000-х годов подавляющее большинство российских исполнителей работали под фонограмму. По словам Юрия Ступника, те времена стали продолжением сложных 90-х, когда требования к качеству концертов были значительно ниже.

Музыкант отметил, что тогда на сцену нередко выходили с фиктивным оборудованием, например с декоративными синтезаторами, что считалось обычной практикой для индустрии.