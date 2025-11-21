Номинантами «Золотой маски-2026» стали 198 спектаклей
Оргкомитет национальной театральной премии «Золотая маска» опубликовал список номинантов XXXII сезона: в программу вошли 198 спектаклей из разных регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии. В числе претендентов — постановки ведущих российских театров, включая работу Мастерской «12» Никиты Михалкова «Перед рассветом», спектакль «Осень» МХТ имени Чехова и «Позывной Тишина» Театра Табакова.
В категории драматического театра большой формы на победу также претендуют «Солнце Ландау» Театра Вахтангова, «Таня» Севастопольского театра имени Луначарского и «Бег» Тюменского БДТ. Малую форму представляют, среди прочих, чеховская «Осень», постановка Театра Наций «Я не убивала своего мужа», «Обломов» Александринского театра и «Позывной Тишина».
Оперный раздел включает десять работ, среди которых сразу две версии «Аиды» — Мариинского театра и Ростовского музыкального театра — а также «Семен Котко» Большого театра. Кроме того, в программу вошли девять мюзиклов и оперетт, три классических балета, семь современных балетных спектаклей, четыре работы в жанре современного танца и семь постановок театров кукол. Вне конкурса представлены десять спектаклей для детей.
В рамках текущего цикла эксперты премии рассмотрели 789 заявок от 454 театров из 163 городов и 83 регионов России. На конкурс были допущены около 85% работ, а для очной оценки специалисты посетили 198 постановок. Одновременно опубликован лонг-лист, куда вошли наиболее заметные спектакли сезона — как столичных театров, например «Риголетто» Большого театра и «Эрнани» Мариинки, так и региональных площадок, включая хабаровскую «Метель» и алтайские «Песни Катулла».
Церемония вручения премии состоится в июне 2026 года в Омске. Премия учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году, передает «Радиоточка НСН».
