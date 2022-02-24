СМИ: УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/2022 не будут проводить в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле

В пресс-службе организации заявили, что 25 февраля пройдёт внеочередное заседание Исполнительного комитета, на котором будет обсуждаться ситуация между Россией и Украиной.

По информации собеседника Associated Press, о переносе финала ЛЧ из Петербурга будет объявлено по итогам заседания.

Ранее несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром» и отобрать у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов, сообщает RT.

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ФОТО: Срингер
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