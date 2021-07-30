Поймали кураж. Российские шпажисты объяснили свой проигрыш в финале Олимпиады японцам
Специальный корреспондент НСН в Токио Наталья Шатова подводит итоги олимпийского дня.
То, что творят японцы на своей Олимпиаде, не поддаётся описанию. То ли стены так дома помогают, то ли все эти бесконечные переносы, угрозы отмены, протесты местных жителей настроили спортсменов, что они решили во что бы то ни стало доказать - не зря Игры-2020 стартовали, идут и радуют страну победами.
С победами в коронных азиатских, назовем так, видах спорта: бадминтоне, настольном теннисе, дзюдо логично слышать гимн Японии на церемонии награждения. Но когда японцы побеждают в фехтовании, где сильны родоначальники - французы, их соседи итальянцы, венгры, россияне, слова и разумные объяснения заканчиваются.
Россию в командном турнире шпажистов представляли Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. Всё решилось в девятом поединке, в котором Бида уступил Коки Кано — 3:8. На пресс-конференции Сергей Бида признался, что для него успех японцев не так уж и непредсказуем.
«На самом деле здесь удивляться нечему. Да, это вообще самая первая медаль у Японии. Всё-равно, команда очень сильная, прыгучая. На олимпийских играх 8 команд, нет такого понятия «слабая» сборная или то, что им дали Wild-card, это ничего не меняет», - отметил серебряный олимпийский призёр.
По оценке Павла Сухова, олимпийские игры, это - в первую очередь, борьба нервов, и японцы были более настроены:
«Мы упустили начало финального поединка, потом было очень тяжело догонять, когда они поймали кураж, когда у них всё загоралось. Может, они и ошибались, но наносили свои уколы, мощно сработали».
Почти столь же феерично смотрится победа немца русского происхождения Александра Зверева в полуфинале мужского теннисного турнира над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Мечты серба на «Золотой шлем» рухнули, и это настолько расстроило спортсмена, что он даже с сербской прессой общаться не стал.
Зато у нас будут три медали в теннисе: Хачанов против Зверева, в смешанном парном разряде российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв против Елены Весниной / Аслана Карацева.
Американские теннисисты не завоевали на Олимпийских играх в Токио ни одной медали. Такое произошло впервые за 101 год. В мужском одиночном разряде спортсмены из США прекратили борьбу за медали во втором круге, а в женском – в первом. В парных женских соревнованиях американки смогли выйти лишь в четвертьфинал, в миксте — не прошли дальше первого круга.
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг. В поединке за награду Башаев победил украинца Якова Хаммо оценкой «иппон». Поздравления Башаев получил от президента Чечни Рамзана Кадырова.
После завершения соревновательного дня сборная России по-прежнему идет на четвертом месте общекомандного медального зачета. В активе нашей команды 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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