Поймали кураж. Российские шпажисты объяснили свой проигрыш в финале Олимпиады японцам

Россию в командном турнире шпажистов представляли Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. Всё решилось в девятом поединке, в котором Бида уступил Коки Кано — 3:8. На пресс-конференции Сергей Бида признался, что для него успех японцев не так уж и непредсказуем.

«На самом деле здесь удивляться нечему. Да, это вообще самая первая медаль у Японии. Всё-равно, команда очень сильная, прыгучая. На олимпийских играх 8 команд, нет такого понятия «слабая» сборная или то, что им дали Wild-card, это ничего не меняет», - отметил серебряный олимпийский призёр.

По оценке Павла Сухова, олимпийские игры, это - в первую очередь, борьба нервов, и японцы были более настроены:

«Мы упустили начало финального поединка, потом было очень тяжело догонять, когда они поймали кураж, когда у них всё загоралось. Может, они и ошибались, но наносили свои уколы, мощно сработали».

Почти столь же феерично смотрится победа немца русского происхождения Александра Зверева в полуфинале мужского теннисного турнира над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Мечты серба на «Золотой шлем» рухнули, и это настолько расстроило спортсмена, что он даже с сербской прессой общаться не стал.

Зато у нас будут три медали в теннисе: Хачанов против Зверева, в смешанном парном разряде российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв против Елены Весниной / Аслана Карацева.

Американские теннисисты не завоевали на Олимпийских играх в Токио ни одной медали. Такое произошло впервые за 101 год. В мужском одиночном разряде спортсмены из США прекратили борьбу за медали во втором круге, а в женском – в первом. В парных женских соревнованиях американки смогли выйти лишь в четвертьфинал, в миксте — не прошли дальше первого круга.