«Как в последний раз». Кафельников дал совет теннисисту Хачанову перед финалом

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он одержал победу над испанцем Пабло Карреньо Буста со счетом 6:3, 6:3.

Вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде Евгений Кафельников заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у российского спортсмена есть все для того, чтобы стать олимпийским чемпионом.

«Единственное, что могу посоветовать в этой ситуации, чтобы послезавтрашний матч он провел как самый последний матч в своей жизни, потому что сожалеть потом придется всю оставшуюся жизнь. Если он выложится на 200 процентов, то у него самого и у всех болельщиков тенниса вне зависимости от результата не будет никаких вопросов. Мы, конечно, хотим, чтобы в России было второе золото в мужском одиночном разряде, но это спорт, тут ничего гарантировать нельзя, будем обязательно болеть», - отметил Кафельников.