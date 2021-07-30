«Как в последний раз». Кафельников дал совет теннисисту Хачанову перед финалом

Если не выложиться на все 200%, жалеть об этом можно всю жизнь, уверен российский теннисист Евгений Кафельников. 

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он одержал победу над испанцем Пабло Карреньо Буста со счетом 6:3, 6:3.

Вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде Евгений Кафельников заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у российского спортсмена есть все для того, чтобы стать олимпийским чемпионом.

«Единственное, что могу посоветовать в этой ситуации, чтобы послезавтрашний матч он провел как самый последний матч в своей жизни, потому что сожалеть потом придется всю оставшуюся жизнь. Если он выложится на 200 процентов, то у него самого и у всех болельщиков тенниса вне зависимости от результата не будет никаких вопросов. Мы, конечно, хотим, чтобы в России было второе золото в мужском одиночном разряде, но это спорт, тут ничего гарантировать нельзя, будем обязательно болеть», - отметил Кафельников.

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По его словам, Хачанову, безусловно, по силам заработать золотую медаль, сложнее это было бы сделать в матче с Джоковичем, со Зверевым – «попроще».

Накануне немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Новака Джоковича в полуфинале, решающая игра с участием российского спортсмена Карена Хачанова состоится 1 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыТеннис
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