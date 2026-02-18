Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Отключение американской системы спутниковой связи Starlink не сказалось на управлении российскими войсками и системе связи в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.
По его словам, несмотря на то, что терминалы Starlink отключены две недели, это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника. Отмечается, что системы управления и связи ВС России обеспечивают обмен информацией по закрытым каналам.
Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков заявил, что используются услуги связи отечественного производства. А средства связи ВСУ применялись на фронте только отдельными подразделениями — в основном для введения в заблуждение и нанесения ударов в глубину украинских войск.
Starlink не является для ВС РФ основной технологией для управления дронами, однако России потребуется развивать наземные системы связи, к тому же РФ сейчас разрабатывает полный аналог Starlink – «Рассвет». Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
