Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

По его словам, несмотря на то, что терминалы Starlink отключены две недели, это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника. Отмечается, что системы управления и связи ВС России обеспечивают обмен информацией по закрытым каналам.

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков заявил, что используются услуги связи отечественного производства. А средства связи ВСУ применялись на фронте только отдельными подразделениями — в основном для введения в заблуждение и нанесения ударов в глубину украинских войск.

Starlink не является для ВС РФ основной технологией для управления дронами, однако России потребуется развивать наземные системы связи, к тому же РФ сейчас разрабатывает полный аналог Starlink – «Рассвет». Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

