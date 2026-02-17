Японские фигуристы побили рекорд россиян
Фигуристы из Японии, двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпиаде-2026 установили новый мировой рекорд, сообщает РБК.
Спортсмены получили 158,13 баллов за произвольную программу. Предыдущий рекорд (157,46) принадлежал российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову на чемпионате Европы в 2022 году.
За короткую программу японцы получили 73,11 балла, заняв пятое место. В сумме за короткую и произвольную программы они набрали 231,24 балла.
Ранее фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
