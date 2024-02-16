Петар Сегрт ушел с поста главного тренера сборной Таджикистана по футболу
Главный тренер сборной Таджикистана по футболу Петар Сегрт покинул должность. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.
Хорватский специалист оставил пост тренера в связи с истечением срока контракта. Ожидается, что федерация объявит имя нового наставника в ближайшие дни.
Сергт возглавлял таджикистанскую сборную с 2022 года. Под руководством 57-летнего тренера национальная команда впервые вышла на Кубок Азии и дошла до четвертьфинала турнира.
Ранее стало известно, что свой пост покинет главный тренер футбольной сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн.
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