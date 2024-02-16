СМИ сообщили об увольнении главного тренера сборной Южной Кореи по футболу
Чемпиона мира 1990 года Юргена Клинсманна уволили с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу. Об этом сообщает Yonhap.
Ранее руководство Корейской ассоциации футбола рекомендовало отправить специалиста в отставку из-за неудачного выступления сборной на Кубке Азии и утраты роли лидера. Кроме того, СМИ сообщали, что капитан национальной команды Сон Хын Мин и полузащитник Ли Кан Ин устроили потасовку перед полуфиналом Кубка Азии, в котором сборная проиграла Иордании со счетом 0:2.
Клинсманн возглавил южнокорейскую сборную в 2023 году. До этого 59-летний специалист тренировал команды Германии и США.
Ранее главный тренер испанского «Райо Вальекано» Франсиско Родригес покинул команду на фоне неудач футболистов в сезоне-2023/24, пишет RT.
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