СМИ: Тренера сборной Бразилии по футболу уволят из-за невыхода на Олимпиаду

Главного тренера сборной Бразилии по футболу Рамона Менезеса отправят в отставку из-за невыхода команды на Олимпийские игры 2024 года. Об этом пишет испанское издание Sport.

Сборная Бразилии по футболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду

По данным СМИ, в ближайшее время об увольнении официально сообщит Бразильская конфедерация футбола. Новым наставником сборной страны может стать работающий в клубе «Палмейрас» Жоао Пауло Сампайо.

Ранее национальная команда Бразилии уступила сборной Аргентины и не смогла выйти из группы южноамериканского отборочного турнира на Олимпиаду, пишет RT. При этом бразильская команда побеждала на двух последних футбольных турнирах в рамках Игр: в 2016-м и 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыТренерФутболБразилия

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