СМИ: Тренера сборной Бразилии по футболу уволят из-за невыхода на Олимпиаду

По данным СМИ, в ближайшее время об увольнении официально сообщит Бразильская конфедерация футбола. Новым наставником сборной страны может стать работающий в клубе «Палмейрас» Жоао Пауло Сампайо.

Ранее национальная команда Бразилии уступила сборной Аргентины и не смогла выйти из группы южноамериканского отборочного турнира на Олимпиаду, пишет RT. При этом бразильская команда побеждала на двух последних футбольных турнирах в рамках Игр: в 2016-м и 2021 году.

