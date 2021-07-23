Первый канал объяснил показ рекламы вместо сборной Украины на Олимпиаде

Представители Первого канала отметили, что парад спортсменов длится приблизительно два часа, и за это время запланировано несколько рекламных блоков.

Церемония открытия Олимпийских игр стартовала 23 июля в 14:00 по московскому времени. Шествие спортсменов началось в 14:30.

Несмотря на то, что в эфире Первого канала перед выходом украинских олимпийцев запустили рекламу, в приложении трансляцию решили не прерывать.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

