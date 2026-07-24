Собеседник НСН также выразил уверенность, что в грядущем сезоне борьба за лидерство в чемпионате будет происходить между «Зенитом» и «Спартаком».

«Мне кажется, что у нас по драматургии самый интересный чемпионат в Европе. Мы до последнего тура не знаем, кто у нас станет чемпионом, кто из команд покинет премьер-лигу. Не скажу, что это высочайший спортивный уровень, но что касается борьбы на всех этажах турнирной таблицы, интерес точно есть. И этот сезон будет таким же, как и предыдущие три-четыре за исключением одного момента: борьбы за титул особенно не будет. Я так вижу, что "Зенит" и "Спартак" будут выделяться в конкурентной борьбе за чемпионство, а остальные команды будут уступать им в этом», — считает Непомнящий.

Мнение тренера разделяют и букмекеры, которые явно выделяют «Зенит», а «Спартак» в списке фаворитов находится на втором месте.

Новичками РПЛ в сезоне 2026/27 стали московская «Родина» и воронежский «Факел», однако Непомнящий не считает, что командам удастся ярко проявить себя.

«У меня ощущение, что эти две команды окажутся в четверке тех, кто будет страдать в нижней части турнирной таблице. Не случится так, как это было с "Балтикой", когда она "стрельнула". Или "Акроном", который в первом сезоне в РПЛ тоже в первой десятке был. От "Родины" и "Факела" я этого не жду», — отметил он.

Ранее Валерий Непомнящий рассказывал НСН, за кого будет будет болеть в финале чемпионата мира по футболу-2026.

