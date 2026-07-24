Без борьбы: Непомнящий назвал фаворитов нового сезона РПЛ
Начало сезона после чемпионатов мира всегда проседает, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Начало нового сезона Российской премьер-лиги не будет ярким на фоне завершившегося мирового первенства из-за короткого межсезонья, усталости легионеров и проблем с укомплектованием команд, поделился с НСН известный советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.
Сезон-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 24 июля. В первом матче сыграют московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Встреча будет показана на канале «Матч ТВ». По мнению Непомнящего, начало сезона не будет ярким из-за завершившегося недавно чемпионата мира по футболу.
«Обычно после чемпионатов мира сезоны в некотором смысле проседают. Мы в этот раз не играли, хотя и много легионеров РПЛ было задействовано в мировом первенстве. Поэтому времени для подготовки к сезону у нас было больше, чем когда национальная сборная участвует в чемпионате. Но такие короткие перерывы в межсезонье всегда не дают хорошо укомплектоваться командам. Те же армейцы никого не взяли, только сейчас разговоры пошли, что вратарь Максим Бориско к ним придет. Игроки, которые выезжали на чемпионат мира, тоже переходят в нормальное состояние гораздо позже. Поэтому первые матчи нового сезона обычно не очень высокого качества, и только к десятой игре примерно как-то команды набирают форму. Это начало чемпионата будет не очень интересным, тем более в сравнении с чемпионатом мира. А постепенно команды наберут форму и российский чемпионат, как обычно, станет очень интересным», — поделился мнением тренер.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что в грядущем сезоне борьба за лидерство в чемпионате будет происходить между «Зенитом» и «Спартаком».
«Мне кажется, что у нас по драматургии самый интересный чемпионат в Европе. Мы до последнего тура не знаем, кто у нас станет чемпионом, кто из команд покинет премьер-лигу. Не скажу, что это высочайший спортивный уровень, но что касается борьбы на всех этажах турнирной таблицы, интерес точно есть. И этот сезон будет таким же, как и предыдущие три-четыре за исключением одного момента: борьбы за титул особенно не будет. Я так вижу, что "Зенит" и "Спартак" будут выделяться в конкурентной борьбе за чемпионство, а остальные команды будут уступать им в этом», — считает Непомнящий.
Мнение тренера разделяют и букмекеры, которые явно выделяют «Зенит», а «Спартак» в списке фаворитов находится на втором месте.
Новичками РПЛ в сезоне 2026/27 стали московская «Родина» и воронежский «Факел», однако Непомнящий не считает, что командам удастся ярко проявить себя.
«У меня ощущение, что эти две команды окажутся в четверке тех, кто будет страдать в нижней части турнирной таблице. Не случится так, как это было с "Балтикой", когда она "стрельнула". Или "Акроном", который в первом сезоне в РПЛ тоже в первой десятке был. От "Родины" и "Факела" я этого не жду», — отметил он.
Ранее Валерий Непомнящий рассказывал НСН, за кого будет будет болеть в финале чемпионата мира по футболу-2026.
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