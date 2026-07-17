«Болею за Месси!»: Непомнящий назвал своего фаворита финала ЧМ-2026
Валерий Непомнящий признался в эфире НСН, что восхищен игрой Лео Месси и борьбой сборной Аргентины до последних минут, хотя изначально ставил на французов.
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил в интервью НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
«Золото» ЧМ-2026 разыграют сборные Испании и Аргентины. При этом аргентинцы во главе с 30-летним Лионелем Мессии являются действующими чемпионам мира, взяв этот титул на ЧМ-2022 в Катаре. Финальный матч пройдет поздним вечером 19 июля на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Непомнящий объяснил, почему будет болеть за Месси.
«Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что восхищен его игрой. Сборная Аргентины симпатична мне своей неуступчивостью, жаждой борьбы до конца, до самых последних минут. Вначале для меня были фаворитами французы, но сейчас мы уже без них, а в матче против Испании я на стороне сборной Аргентины», - отметил тренер.
Ранее стало известно, что перерыв в финальном матче может растянуться до 30 минут вместо привычных 15 из-за шоу с участием звезд шоу-бизнеса. Непомнящий отметил, что относится к этому и с недоумением, и с пониманием.
«В Америке умеют и деньги считать, и организовывать шоу. Паузы для водопоя на этом ЧМ, трехминутная реклама и этот 30–минутный перерыв – это большие деньги, как и увеличение ФИФА количества команд-участниц чемпионата. Это не имеет никакого отношения к развитию футбола, но в плане бизнеса – очень успешно. Поэтому я к этому отношусь с некоторым недоумением, но и с пониманием, с другой стороны. Людям дают возможность зарабатывать, и они этим пользуются», - заключил собеседник НСН.
Игроки сборной Аргентины после драматичной победы в полуфинале над Англией со счетом 2:1 растянули на поле баннер с надписью: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». При этом в Великобритании называют их Фолклендскими островами. Политический конфликт из-за этого длится с 1982 года. Во втором полуфинале сборная Испания обыграла Францию со счетом 2:0, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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