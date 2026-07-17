Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил в интервью НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.

«Золото» ЧМ-2026 разыграют сборные Испании и Аргентины. При этом аргентинцы во главе с 30-летним Лионелем Мессии являются действующими чемпионам мира, взяв этот титул на ЧМ-2022 в Катаре. Финальный матч пройдет поздним вечером 19 июля на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Непомнящий объяснил, почему будет болеть за Месси.