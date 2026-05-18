Футбольный клуб «Краснодар» заслужил чемпионство не меньше «Зенита», при этом обе эти команды берут титулы за счет легионеров, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.

В минувшие выходные завершился чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Золото взял «Зенит», для которого это чемпионство стало шестым за последние семь лет. Серебро взял «Краснодар», ставший первым в прошлом сезоне, бронза у московского «Локомотива». По мнению Мостового, «Краснодару» не хватило фарта.