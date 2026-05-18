«Фарт и бешеные деньги»: Мостовой объяснил очередное чемпионство «Зенита»
И «Зенит», и «Краснодар» берут медали благодаря иностранцам, при этом через неделю все забудут, на каком месте «Спартак» и ЦСКА, сказал в эфире НСН Александр Мостовой.
Футбольный клуб «Краснодар» заслужил чемпионство не меньше «Зенита», при этом обе эти команды берут титулы за счет легионеров, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
В минувшие выходные завершился чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Золото взял «Зенит», для которого это чемпионство стало шестым за последние семь лет. Серебро взял «Краснодар», ставший первым в прошлом сезоне, бронза у московского «Локомотива». По мнению Мостового, «Краснодару» не хватило фарта.
«"Краснодару" не хватило фарта, все было в его руках, даже в ногах. Если бы они забили стопроцентные возможности в игре с "Динамо" (проигранной в предпоследнем туре со счетом 1:2. - Прим. НСН), сейчас бы радовался "Краснодар", а теперь будут сидеть с опущенными глазами, потому что "Зенит" выиграл. Заслужил "Зенит" этот титул или нет – я это слово не воспринимаю. Я видел много заслуженных команд, которые по телевизору смотрят финалы. "Краснодар" тоже, можно сказать, заслужил, но с двух шагов не забил, а в следующий раз забьет. "Барселона" по игре заслуживает большего, но они все последние годы финалы Лиги чемпионов смотрят по телевизору. Как Месси уехал – всё», - пояснил он.
Мостовой объяснил, с чем связана гегемония «Зенита».
«Другим командам никто не запрещает стать чемпионом, просто "Зенит" - это "Газпром", а "Газпром" - это бешеные, космические деньги. В составе "Зенита" десять иностранцев в основе и десять еще в запасе сидят. Плюс по лимиту должны играть трое русских, и опять же, они берут сильных. Здесь все давно придумано. Также и в "Краснодаре" 15 лет кричали, что "мы будем играть своими воспитанниками". Единственный раз они стали чемпионами, когда в составе было десять иностранцев и еще пять на скамейке. И в этом году то же самое. Если хотите проверить, уберите всех иностранцев и играйте одними русскими, тогда посмотрим, как вы станете чемпионами. Если в других командах будут все русские, тогда может стать, а если нет, то конечно нет. В футбол играют не паспорта, а футболисты. Если ты сильнее, ты играешь, поэтому "Зенит" сейчас опять двух-трех купит и станет чемпионом на следующий год. А что плохого-то? Всё же замечательно, все радуются», - подчеркнул футболист.
Вместе с тем он высказал мнение, что никому не интересно, какое место заняли московские «Спартак» или ЦСКА, если это не чемпионство.
«В том году "Спартак" тоже был на четвертом месте, никакой разницы нет. Сейчас неделя пройдет, и вы думаете, кто-то вспомнит, на каком месте "Спартак", ЦСКА или "Динамо", которое вообще на девятом или восьмом месте ("Динамо" заняло седьмое место. – Прим. НСН)? Когда нигде не играешь, какая разница...», - заключил собеседник НСН.
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин ранее говорил НСН, что у «Зенита» больше шансов стать чемпионом, чем у «Краснодара» - защитить прошлогодний титул.
