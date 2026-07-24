Россиянам назвали профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Будет происходить замена ручного труда, но появится профессия оператора робототехники, наладчика программного обеспечения для робототехники и так далее, заявил НСН Роман Волков.
Сортировщики, погрузчики, кассиры, младшие специалисты-программисты, специалисты по сбору данных, администраторы колл-центров находятся под угрозой из-за автоматизации труда, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера". Волков раскрыл, кого затронут эти процессы.
«Есть два трека автоматизации. Первый – это автоматизация профессий, связанных с интеллектуальным трудом, здесь влияет цифровизация и искусственный интеллект. Второй – автоматизация профессий, связанных с физическим трудом, за счет роботизации и развития беспилотных систем. Что объединяет группы профессий, которые находятся под угрозой? Это рутинные и легко алгоритмически просчитываемые профессии. Это контролеры каких-либо операций, это работники физического труда на складах, сортировщики, погрузчики, профессия кассира попадает под угрозу. В сфере интеллектуального труда под угрозой будут младшие специалисты-программисты, специалисты по сбору и обработке данных, администраторы колл-центров, служб помощи. Если есть четкая схема и стандарт в профессии, это зона риска», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что появятся и новые профессии.
«Надо отметить, что вытеснение одних профессий приводит к возникновению новых. Например, будет происходить замена ручного труда, но появится профессия оператора робототехники, наладчика программного обеспечения для робототехники, профессия оператора беспилотных систем. Новые профессии возникнут неизбежно», - заключил собеседник НСН.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 2032 года. По словам Котякова, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения.
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