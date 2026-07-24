Сортировщики, погрузчики, кассиры, младшие специалисты-программисты, специалисты по сбору данных, администраторы колл-центров находятся под угрозой из-за автоматизации труда, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера". Волков раскрыл, кого затронут эти процессы.