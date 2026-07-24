Популярность любовных романов объяснили «клиповым мышлением»

Книжный рынок адаптируется к изменениям в обществе, заявил в пресс-центре НСН Сергей Анурьев.

Авторы используют короткий формат в любовных романах, чтобы привлечь аудиторию, которой нравится быстро читать, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.

По итогам 2025 года объем российского книжного рынка достиг около 111 миллиардов рублей, а цифровой сегмент продемонстрировал значительный рост — около 45%. Анурьев объяснил, почему авторы электронных книг остаются популярными.

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«Книжный формат достаточно давно адаптируется к клиповому мышлению. В жанре любовных романов уже давно популярны короткие истории, рассказы, которые привлекают свою аудиторию. У авторов такие форматы доминируют, могут составлять до 80-100% контента. Такие небольшие произведения не стали бы печатать, потому что до 40 000 знаков — слишком маленький формат. А читатели нормально относятся к такому, потому что платят чуть больше 100 рублей, получают эмоции и чувствуют законченность произведения, которое можно прочитать за полчаса-час. Но в жанрах фэнтези и фантастики такого пока нет», — указал он.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл в пресс-центре НСН, какой автор остается самым популярным у россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Роман Балаев
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